Eine Nacht, die alles andere als normal wird

Blick in ein Sixties-Hotelzimmer: Ein Mann tritt ein und schaltet das Radio ein. Dann verschiebt er die Möbel und öffnet den Fußboden, um eine Tasche zu verstecken. Zehn Jahre später treffen mehrere Fremde am Lake Tahoe im gleichen, mittlerweile heruntergekommenen Hotel El Royale aufeinander. Jeder Gast hat irgendein dunkles Geheimnis. Und Konfrontationen scheinen vorprogrammiert.

Handverlesene Rollenbesetzung

Bis zum feurigen Finale nimmt sich der «Cabin in the Woods»-Macher Drew Goddard viel, nein, sehr viel Zeit. Die 140-minütige Thriller-Story erzählt er nicht linear, sondern mit zahlreichen Rückblenden, die oft genug im dümmsten Moment erscheinen und den Handlungsfluß so massiv behindern. Diese Art des Erzählens hatte ein Quentin Tarantino (zuletzt mit «The Hateful Eight») deutlich besser im Griff. Anderseits könnte die Rollenbesetzung mit Jeff Bridges (als Geistlicher), «Mad Men»-Star Jon Hamm (als Handelsvertreter), «50 Shades of Grey»-Beauty Dakota Johnson (als Hippie-Girl) und Chris Hemsworth (als Frauenheld) nicht besser sein. Und über weite Strecken hinweg hat man an ihrem Zusammenspiel die größte Freude, wobei Lewis Pullman (als Concierge) und Cynthia Erivo (als Sängerin) das handverlesene Besetzungsensemble vervollständigen.

Viel Style vor Story

Wie schon im ähnlich verschachtelten Thriller «Identity» aus dem Jahr 2003 erweist sich auch hier eine Absteige als heimlicher Hauptdarsteller, die sich diesmal just auf der Grenzlinie zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien befindet. Wer auf stilvolle Sets, eine atmosphärische Bildsprache und überraschende Story-Wendungen steht, der kriegt hier das volle Programm – auch wenn sich der Krimi-Plot rückblickend locker in 90 Minuten hätte abhandeln lassen.

Ab dem 24. Oktober in Luxemburgischen Kinos.

(L'essentiel)