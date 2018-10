Von traurigen Affen, Wespen und Vampirvögeln

Die Gewinnerbilder des diesjährigen «Wildlife Photographer of the Year»-Wettbewerbs zeigen die Tierwelt in ihrer Großartigkeit, sparen aber auch deren Erbarmunglosigkeit nicht aus. So gibt es auf dem Bild des Hauptgewinners zwei Goldstumpfnasen in den Wäldern des Qin-Ling-Gebirgszug in China in ihrer ganzen Schönheit zu bewundern. Dann wieder berührt das traurige Schicksal eines kleinen Javaneraffen, der an der Kette für seinen Besitzer als Straßenkünstler Geld verdienen muss.

(L'essentiel/jcg)