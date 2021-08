Wie ein Jugendlicher zum Drogenbaron wurde

«Shiny_Flakes: The Teenage Druglord»

Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien: «How to Sell Drugs Online (Fast)» dreht sich um einen Teenager, der aus seinem Kinderzimmer via Internet Drogen vertickt. Die Serie zählt seit letzter Woche drei Staffeln und hat einen Hype erfahren – so bizarr es auch klingt: Die Geschichte hinter der Serie ist wahr.



In einer Doku rollt der Streamingdienst die Story nun auf und es geht um den größten Drogenfund, der in Deutschland je gemacht wurde.

Vom Kellner zum Drogenbaron

Maximilian Schmidt arbeitete als Kellner, auf den Job war er aber bald nicht mehr angewiesen: Schmidt verkaufte über seine Plattform «Shiny Flakes» Drogen und baute sich damit in kürzester Zeit ein Imperium auf.



Per Mausklick gingen bei ihm vierzehn Monate lang die Bestellungen ein – sein Sortiment? Alles von Marihuana bis zu Ecstasy, Crystal Meth und Kokain. Das Business boomte: Über Shiny Flakes sollen rund 900 Kilo Drogen verkauft worden sein.

Das Ende des Shops

2015 war dann Schluss mit seinem Drogen-Onlineshop und der damals 20-jährige Schmidt flog auf. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro vertrieben zu haben.



Für die Dokumentation wurde das Kinderzimmer nachgebaut, Maximilian Schmidt erzählt, wie er aufgeflogen ist und Ermittler*innen kommen zu Wort. Dabei steht eine Frage im Zentrum: Wo ist das ganze Geld geblieben?

«Mr. Corman»

«Shiny Flakes: The Teenage Druglord» gibt's ab dem 3. August auf Netflix.

Bei Joseph Gordon-Levitt läufts – das könnte aber auch anders sein. Mit dieser Idee startete er sein neues Projekt, bei dem er das Drehbuch geschrieben hat und auch gleich selbst in die Hauptrolle schlüpft.

Der gescheiterte Musiker Josh Corman schlägt sich in Los Angeles als Grundschullehrer durch. Damit kehrt Gordon-Levitt seine eigene Geschichte um.

Wenn der Erfolg ausbleibt

«Ich habe großes Glück», sagt der Schauspieler zur «New York Times». «Viele Leute arbeiten wirklich hart und werden nicht dafür belohnt.» Seine neue Serie beschäftigt sich genau damit – wie es ist, wenn das Glück eben nicht zuschlägt und der Erfolg ausbleibt.



Josh fühlt sich, als hätte er Chancen verpasst, leidet darunter, dass er für seinen Traum vom Rockstar-Dasein nicht mehr riskiert hat, hat mit Panikattacken und Angstzuständen zu kämpfen – und dann wird er auch noch von seiner Freundin verlassen.

«Mr. Corman» gibt's ab dem 6. August auf Apple TV+.

(L'essentiel/Alisa Fäh)