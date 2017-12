Eminem schreibt mit «Revival» Musikgeschichte

Als Grammy- und Oscar-Preisträger zählt der 45-jährige Rapper zu den erfolgreichsten Musikern der Welt und war laut dem Billboard-Magazin der erfolgreichste Musiker der 2000er in den USA.

Nun hat das Magazin vom nächsten großen Meilenstein des Rappers berichtet und mitgeteilt, dass der Amerikaner der erste Künstler ist, der es geschafft hat, mit acht Alben in Folge jedes Mal sofort Platz eins der US-Charts zu belegen.

Auch in England kam sein neuestes Werk «Revival» auf Platz eins, in Deutschland reichte es allerdings «nur» für den zweiten Platz.

Keine Wut mehr

Eminem selbst hatte mit dem gewaltigen Erfolg sicher nicht gerechnet, so verriet er vor einigen Wochen dem Vulture-Magazin: «Ich werde immer der The Marshall Mathers LP nachjagen. Da war ich an der Spitze meiner Fähigkeiten. Ich habe einfach diese Wut von damals nicht mehr in mir. Wenn ich sie hätte, dann würde die Musik dieselbe sein und ich hoffe, das hat sich geändert. Wenn ich diese Wut immer noch besitzen würde, dann wäre ich weder als Mensch noch als Künstler gewachsen. Technisch bin ich besser im Reimen, als ich es je war».



(L'essentiel/baf/bang)