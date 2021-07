Neue «Monsters»-​​Serie – erschrecken verboten!

«Monsters at Work»

Erschrecken ist ihr Beruf: 2001 wurden das grüne Einauge Mike und das Wuschelmonster Sulley in «Monsters Inc.» erfolgreich damit, in den Schlafzimmern von Kindern aufzutauchen und ihnen Albträume zu bescheren.



Zwanzig Jahre später knüpft Disneys neue Serie an die Ereignisse im Animationsfilm an. Bislang waren die Schreie von Kindern der Antrieb des Kraftwerks, durch welches die Stadt Monstropolis mit Energie versorgt wurde.

Lachen ist das neue Schreien

Nachdem die Monster-AG-Mitarbeitenden Mike und Sulley aber herausgefunden haben, dass Kinderlachen zehn Mal mehr Energie erzeugt, will die Firma umsatteln. Mike und Sulley sollen die Monster AG neu aufstellen, es braucht also Bespaßer und keine unheimlichen Kreaturen mehr.



Das überfordert Tyler Tuskmon: Er hat die Monster Universität mit Bestnoten abgeschlossen und nun startet er seinen Job in der Monster AG. Tyler kennt alle Tricks, um Kindern Angst einzujagen.

Tyler muss in den Keller

Doch er muss feststellen, dass es für sein Grusel-Talent keine Verwendung mehr gibt und Tyler landet im Keller bei den Mechaniker*innen-Monstern, die sich um kaputte Türen kümmern. Wie schafft er den Wandel zum Gute-Laune-Monster?



Bob Gannaway, der Entwickler der Show, erklärt bei «Indiewire»: «Es geht darum, wie Tyler die Außenseiter in sein Herz schließt, aber trotzdem noch davon träumt, wie Sulley zu sein.»

«The Water Man»

Gunner (Lonnie Chavis) will den Tod überlisten: Seine Mutter Mary (Rosario Dawson) hat Leukämie. Lange verschweigt sie ihrem Sohn, wie schlecht es ihr geht – doch dem Elfjährigen wird mit der Zeit klar, wie ernst es um sein Mami steht.



Der Bestatter des Dorfes erzählt dem Elfjährigen eine Sage. Ein Mann namens Edward sei durch einen magischen Stein wieder zum Leben erweckt worden, nachdem sein Haus von einer Flut zerstört wurde. Seither wird er in der Legende Water Man genannt.

Gunner und Jo suchen Water Man

Gunner hofft, dass dieser Mann seiner Mutter ein paar Extra-Lebensjahre verschaffen kann und beschließt, sich auf die Suche nach ihm zu machen.



Gemeinsam mit Jo (Amiah Miller), die sagt, dass sie den Geist vom Water Man selbst gesehen hat, macht er sich auf den Weg. Gunners Vater Amos (David Oyelowo) merkt bald, dass sein Sohn verschwunden ist und startet eine Suchaktion.

(L'essentiel/Alisa Fäh)