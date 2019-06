Explosionen am Bond-​​Set verletzen Crew-​​Mitglieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie unter anderem die britische The Sun und Focus.de berichten, hat es am Set zum neuen James Bond-Film eine Panne gegeben, bei der mehrere Crew-Mitglieder verletzt wurden. So soll bei Explosionen ein Teil des Sets der Pinewood Studios zerstört worden sein. Nach Berichten war ein Stuntversuch schiefgegangen.

Drei Explosionen sollen Teile eines Dachs und einer Wandverkleidung gelöst haben. Dabei sei ein Mitarbeiter von herabfallenden Teilen eingeklemmt worden sein.

Schon Daniel Craig bei Dreh verletzt

Laut Mitarbeiterberichten sollte für einen Stunt ein Feuerball getestet werden. Es sei das «totale Chaos» gewesen sein. Warum sich Teile des Studios lösten, ist nicht bekannt.

Erst vor kurzem musste Hauptdarsteller Daniel Craig für zwei Wochen pausieren, da er sich am Knöchel verletzt hatte und operiert werden musste. Der Release des Filmes ist für April 2020 geplant.

(L'essentiel)