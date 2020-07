Keinen Bock auf «Wer Wird Millionär?»

In der RTL-Doku «Das Phänomen Günther Jauch» erklärte der Moderator seine anfänglichen Bedenken: «Man muss wissen, dass Quiz damals tot war. Das war so Opa-Fernsehen aus den 50er- und 60er-Jahren.» Dann wurde ihm eine Kassette des englischen Originals zugesteckt. «Ich dachte: Och nee, Quizz. Dazu hab ich eigentlich gar keine Lust.»

Doch der Spannung, die von dieser Show ausging, konnte auch er sich nicht entziehen. Plötzlich hatte Jauch doch Lust auf das Format. «Als ich drei Sendungen gesehen hatte, war mir klar: Das könnte was sein.» Trotzdem war «Wer wird Millionär?» zu Beginn kein Erfolg, wie sich Jauch erinnert.

«Wir haben vier Sendungen gemacht, die an vier aufeinanderfolgenden Tagen liefen. Am ersten Tag war die Quote mies. Am zweiten Tag war die Quote ganz mies. Am dritten Tag hat sie sich wieder etwas berappelt. Und am vierten Tag war sie ziemlich gut.» Inzwischen ist «Wer wird Millionär?» seit 20 Jahren ein Dauerbrenner.

(L'essentiel/tha)