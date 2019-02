In Filmen und Serien spielen Handys keine Rolle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schnell etwas nachschlagen, jemanden anrufen, mit einem Spiel die Langeweile vertreiben: Ohne Smartphone wären heutzutage viele Menschen ziemlich aufgeschmissen. Ganz anders Filmhelden. Sie kommen in der Regel ohne Mobiltelefon aus, wie John Hunter herausgefunden hat.

Für seine Untersuchung hat der US-Filmwissenschaftler die populärsten Filme und Serien der letzten Jahre untersucht und festgestellt: Die praktischen Smartphones kommen so gut wie gar nicht vor. Und wenn, dann ersetzen sie einfach ein Festnetztelefon.

Wer nach Smartphones sucht, wird selten fündig

Die Erkenntnis, die Hunter erstmals bei einem TED-Talk im Jahr 2017 vorstellte (siehe Video ganz unten), ist auch heute noch gültig. Zu diesem Schluss kommt der Filmkritiker Evan Puschak – vielen besser bekannt unter dem Pseudonym The Nerdwriter – nach der Durchsicht der erfolgreichsten Filme des vergangenen Jahres:

Smartphones sind im Kino kein Thema. (Video: Youtube/The Nerdwriter1)

Die Smartphone-Ausbeute in Blockbustern wie «Deadpool 2», «The Wasp» oder «Jurassic Park: Fallen Kingdom» ist gering. Während in den drei Filmen Mobiltelefone immerhin kurz auftauchen, kommen sie während rund drei Stunden «Avengers: Infinity War» kein einziges Mal vor – obwohl es im Film an Hightech nicht mangelt.

Smartphones würden vieles ruinieren

Doch warum verzichten Drehbuchautoren und Regisseure von Filmen und Serien ausgerechnet auf das Gadget, das im wahren Leben nur ungern ganz aus der Hand gelegt wird? Das hat laut dem Filmwissenschaftler Hunter zwei Gründe.

Einerseits sorge der Verzicht auf Smartphones in Filmen und Serien für eine deutliche Trennung von unterhaltsamem Zeitvertreib und alltäglichem Stress. Das sei wichtig, schließlich wollten die Zuschauer Letzteren für die Zeit des Films hinter sich lassen und der Realität entfliehen.

Andererseits würden die traditionellen Erzählweisen von Filmen und Serien schlichtweg nicht funktionieren, wenn die Protagonisten ständig erreichbar wären, so der Experte.

In diesem Vortrag spricht John Hunter das Thema erstmals öffentlich an. (Video: TEDx Talks)

