«RuPaul’s Drag Race»-​​Star stirbt im Alter von 34 Jahren

Die Dragqueen Chi Chi DeVayne, die als Teilnehmerin der Sendung «RuPaul’s Drag Race» bekannt wurde, ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Vergangene Woche postete sie auf Instagram, dass sie wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus sei, und bat ihre über eine halbe Million Follower darum, für sie zu beten.

«Ich werde bald zurück sein», so Chi Chi, die bürgerlich Zavion Davenport heißt. Laut Tmz.com starb der US-Amerikaner am Donnerstag im Krankenhaus.

Chi Chi nahm 2016 an der achten Staffel der Reality-Show «RuPaul’s Drag Race» teil und schaffte es dort auf den vierten Platz. Sie war unter Fans der Show so beliebt, dass sie zur Teilnahme an der dritten Staffel des Spin-offs «RuPaul's Drag Race All Stars» eingeladen wurde.

«Es bricht mir das Herz», schreibt RuPaul (59), der die Serie hostet und mitproduziert, auf Twitter. «Ich bin so dankbar, dass wir ihre freundliche und schöne Seele erleben durften. Wir werden sie sehr vermissen, aber nie vergessen. Möge ihr großzügiger und liebevoller Geist auf uns alle herab scheinen.»

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG