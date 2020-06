Disney will Beyonce für 100 Millionen Dollar

Beyonce und Disney kennen einander. In der Realverfilmung von «König der Löwen» sprach und sang sie Nala, Simbas beste Freundin. Hinter dem Superstar steht eine eingeschworene Fangemeinde und die ist riesig. Das will Disney nützen und bietet Queen B unglaubliche 100 Millionen Dollar (rund 88 Millionen Euro) an.

Als Gegenleistung für die Mega-Summe verpflichtet sich Beyonce bei drei Filmprojekten mitzumachen und bei Disney + auszuhelfen.

«Black Panther 2» und Dokus, wie Meghan Markle

Ein Blockbuster-Projekt steht schon fest. Sie soll für «Black Panther 2» den Titelsong beisteuern. Der Film soll 2021 in die Kinos kommen. Bei Teil eins machte Bey auch schon mit. Zwei weitere Filme sollen folgen. Und nachdem die Elefanten-Doku, die Meghan Markle für Disney sprach, so viel Aufmerksamkeit bekam, soll auch Beyonce ihre Stimme für Dokus hergeben.

Noch sind laut Sun keine Verträge unterschrieben, aber es soll nur noch das Kleingedruckte fehlen, dann soll Beyonce bereit sein, ihre goldene Füllfeder für eine Unterschrift zu zücken.

Erster Hinweis: Beyonce überraschte bei Disney-Charity

Jetzt ist auch klar, warum der Superstar vor wenigen Wochen beim Disney-Sing-Along mitmachte, bei dem Geld für Charitys gesammelt wurde.

(L'essentiel/red)