«Oh shit, I have Ängst»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Dschungel-Countdown läuft ab: Heute ziehen die zwölf mehr oder weniger bekannten Bewohner für zwei Wochen in ihr neues, temporäres Zuhause im australischen Busch.

Die erste Etappe haben die «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Stars sogar schon gemeistert. Alle sind sicher in Down Under gelandet und haben ihre – voneinander getrennten – Unterkünfte bezogen.

Wenige Stunden haben die Kandidaten nun noch Zeit, ehe sie ihr Luxusleben samt Champagner, Dusche und Bett gegen glitschige Kriechtiere, harte Pritschen und stinkende Tümpel tauschen.

Die letzten Worte in Freiheit

Doch bevor es so weit ist und die bösen Ranger den Urwald-Bewohnern ihre geliebten Handys abnehmen, verabschieden sie sich in langen, natürlich hochemotionalen Instagram-Posts von ihren Fans und Liebsten – oder machen noch ein bisschen Werbung inklusive Rabattcode.

Wie die neuste Dschungel-Camper-Generation in Australien ankam und welche Nachrichten sie vor ihrem Einzug in die Welt hinaus schickte, erfährst du oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kao)