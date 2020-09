J.K. Rowling hetzt in Buch gegen Trans-​​Menschen

Mit ihren Aussagen auf Twitter hat J.K. Rowling bereits im Juni eine massive Debatte über Trans-Frauen angestoßen. Biologische Männer, die sich als Frauen identifizieren, würden ihr auf die Nerven gehen, so die Autorin. Die Stars aus den Harry-Potter-Filmen sagten sich folglich von ihr los, Emma Watson postete: «Transmenschen verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne konstant dafür infrage gestellt zu werden».

Nun tritt die 55-Jährige in ihrem neuen Buch nach, für das sie aber ausgerechnet den männlichen Künstlernamen Robert Galbraith wählte – oh, Ironie. In dem Roman «Troubled Blood» soll es nämlich um einen Killer gehen, der sich für seine Taten als Frau verkleidet.

JK Rowling is really out here policing gender identity when she literally identifies as a man to sell more books.?!!!!!!?!)!! — Camilla Blackett (@camillard) September 14, 2020

Auf Twitter ging sofort ein Shitstorm los, der darin gipfelte, dass das von ihren Kritikern benutzte Hashtag #RIPJKRowling in den Trends landete. Daraus ergab sich dann gleich noch ein Shitstorm, der sich mit Cancel Culture beschäftigte.

Spannend: Rowlings Künstlername, Robert Galbraith, erinnert stark an den Psychiater Robert Galbraith Heath, der in den 1950er-Jahren Schwule per Therapie zu «heilen» versuchte. Zufall?...

(L'essentiel/tha)