Netflix zeigt die Gen Z schonungslos ehrlich

Mia (Olivia Junkeer) kämpft für soziale Gerechtigkeit, ihre beste Freundin Penny (Naomi Higgins) will Sex abseits von Heteronormativität positiv besetzen und Dragqueen Austin (Wil King) ist süchtig nach Gesichtscrèmes und Memes, mit denen er seine Depression verarbeitet – und er fischt auch mal notfallmäßig eine Menstruationstasse aus der Vagina seiner Mitbewohnerin.

Die drei teilen eine Wohnung in Melbourne und werden in einer Zeit erwachsen, die von gecancelten Promis, Alltagsrassismus und der Angst vor der Klimakrise geprägt wird.

Gender-Themen treffen auf Comedy

Hinter der Serie stecken die Illustratorin Humyara Mahjunge und Comedian Naomi Higgin: «Hier sind wir jetzt, mit einer TV-Show über unsere schrecklichen Persönlichkeiten», sagt Higgins zum «The Guardian».

In «Why Are You Like This?» treffen Gender-Themen auf Comedy, doch hier gibt's keine Witze über Pronomen. Stattdessen sprechen Menschen, die Diskriminierung ein Ende setzen wollen und sich Mühe geben, politisch korrekt zu sein. Unfehlbar sind die Charaktere trotzdem nicht.

Über Fehler lachen

«Wir alle machen die gleichen Fehler immer wieder. Auch wenn wir an uns gearbeitet haben und gewachsen sind – wir alle haben immer wieder schlechte Momente», so Mahjunge bei «Pedestrian TV».

Gegenüber «The Guardian» erklärt sie: «Das große Ziel der Show ist es, Menschen zum Lachen zu bringen.»

«Big Shot»

«Why Are You Like This?» gibt's ab dem 16. April auf Netflix.

John Stamos schlüpft in der Dramedy-Serie in die Rolle vom Basketball-Coach Marvyn Korn: Nachdem er von seinem Job als NCAA-Trainer gefeuert wird, nimmt er in der Not widerwillig eine Stelle bei einer Elite-Mädchenschule an.

Die jungen Frauen lassen sich entgegen seiner Erwartungen nichts bieten und Korn kommt nicht weit damit, sie herumkommandieren zu wollen. Er muss ein besserer Coach werden, damit die Mädchen ihn respektieren.

Stamos ist ein Disney-Fan

Üblicherweise kennen wir Stamos in Rollen, die liebenswürdig sind. Genau dieser Kontrast hat ihn an der Rolle des Marvyn gereizt, sagt er in einem Pressestatement – es sei das erste Mal, dass er einen unsympathischen Charakter spielt.

«Ich wollte unbedingt auf Disney+ sein, weil ich ein Disney-Freak bin», so der 57-Jährige. «Ich war auf der Suche nach einer erwachsenen Rolle, die nicht glatt, sondern vielschichtig ist.»

«The Year Earth Changed»

«Big Shot» gibt's ab dem 16. April auf Disney+.

Vogelgezwitscher wird plötzlich hörbar, wenn Städte wie leergefegt aussehen: Erzähler David Attenborough beschäftigt sich in der Doku damit, wie die Erde auf ein Jahr Lockdown reagiert hat und welchen Einfluss das veränderte Leben auf die Natur hatte.

«Mutter Natur gibt ein Comeback», schreibt Apple in einem Pressestatement – die Doku soll ein Liebesbrief an unseren Planeten sein.

«The Year Earth Changed» gibt's ab dem 16. April auf Apple TV+.

(L'essentiel/Alisa Fäh)