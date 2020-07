Rassismus und Mobbing bei «Ellen DeGeneres Show»

Die «Ellen DeGeneres Show» wird einer internen Untersuchung unterzogen. Angeblich sollen die Zustände am Arbeitsplatz nicht tragbar sein: Ehemalige Mitarbeitende berichten von «Rassismus, Angst und Einschüchterung».

In den ursprünglichen Anschuldigungen gegenüber BuzzFeed werden drei ausführende Produzenten der von Ellen DeGeneres (62) moderierten Talkshow Show des Mobbings beschuldigt. Ellen selbst wird von den zehn Mitarbeitenden kein Fehlverhalten vorgeworfen, aber die Mitarbeiter erzählten, sie seien angewiesen worden, nicht mit ihr zu sprechen, wenn sie sie im Gebäude sahen.

In einem Memo, das laut Variety nun an die Mitarbeitenden gesendet wurde, heißt es: «Unser Herz ist gebrochen und es tut uns so leid, wenn nur schon eine Person in der Produktions-Familie eine schlechte Erfahrung gemacht hat.»