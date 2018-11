So geht es Mutter Beimer nach der Schocknachricht

Marie-Luise Marjan spielt seit 33 Jahren die «Mutter Beimer» in der ARD-Kultserie «Lindenstraße». Doch damit ist bald Schluss. Gestern hat die ARD angekündigt, die Serie einzustellen. Die letzte Folge wird 2020 ausgestrahlt.

Marjan weilte gerade an einem Wohltätigkeits-Golfturnier in Griechenland, als ihr per Telefon das Serien-Aus mitgeteilt wurde. Sie konnte die Nachricht kaum glauben. «Ich bin noch nicht so weit, dass ich es verinnerlicht habe», sagt sie zur «Bild».

Sie sei «enttäuscht» und «traurig». Die «Lindenstraße» sei seit 33 Jahren Teil ihres Lebens. Marjan hofft, dass es trotz angekündigtem Aus weitergeht: «Das Publikum wird sicher auf die Barrikaden gehen!»

Die Lindenstraße läuft seit 1985 wöchentlich. Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren bisher zu sehen. Die Außenkulisse der «Lindenstraße» ist 150 Meter lang und befindet sich auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd. Für die Dreharbeiten stehen ständig 100.000 Requisiten zur Verfügung.

(L'essentiel)