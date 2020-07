Das ändert sich jetzt beim Dschungelcamp

Die gute Nachricht vorab: Das Dschungelcamp findet 2021 statt, wie RTL nun in einem Statement bekanntgab. Bis vor Kurzem hieß es nämlich noch die Show könnte wegen Corona ins Wasser fallen.

Der Grund: Das ganze Set wird von den Briten schon Monate vorher aufgebaut und finanziert. Doch diesmal hätten die Produzenten des britischen Pendants sich fast dagegen entschieden. Aber eben nur fast. «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here» wird nämlich ebenfalls wie geplant gedreht.

Allerdings gibt es laut britischen Medienberichten eine kleine Änderung: Die Angehörigen dürfen in der kommenden Staffel nicht wie bisher mit nach Australien. Stattdessen gibt es regelmäßige Videocalls mit den Nahestehenden der Kandidaten, die gezeigt werden. Ob diese Änderung auch beim deutschen Dschungelcamp in Kraft tritt, ist noch unklar.

(L'essentiel/red)