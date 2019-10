Ist Walter White wirklich tot?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Achtung SpoilerBreaking Bad-Fans! Wer keine Details zum Spin-off der Kultserie wissen will, sollte jetzt schleunigst wegklicken und sich noch zwei Tage gedulden.

Noch einmal: Bitte nicht weiterlesen, WER KEINE SPOILER MÖCHTE.

Für alle anderen gibt es zwei Nachrichten, die gute zuerst: Ab Freitag ist endlich der langersehnte Breaking Bad-Film El Camino auf Netflix verfügbar. Die schlechte: Serienfigur Walter White wird darin keinen Auftritt haben.

Der Erfinder der Kultserie, Vince Gilligan (52), bestätigt kurz vor der Premiere des Spin-offs in der Rich Eisen Show: «Ich verrate es dir, weil ich dich so sehr liebe, Rich. Ja, Walter White ist tot. Ja», so der 52-Jährige.

Das Interview von Vince Gilligan zum Breaking-Bad-Spin-off El Camino.

Kugelhagel und Krebs nicht überlebt

Bis zuletzt hatten Fans gehofft, dass die Serienfigur Walter White (gespielt von Bryan Cranston) den Kugelhagel beim Breaking Bad-Finale im Jahr 2013 und seine Krebserkrankung überlebt hat.

Schließlich befeuerte auch Golden-Globe-Gewinner Cranston selbst bei der Reunion der Darsteller auf der Comic-Con in San Diego 2018 die Hoffnungen auf eine Rückkehr. «Vielleicht ist Walter White ja noch mal davongekommen. Gab es etwa einen Leichenschein? Nein. Gab es eine Todesanzeige? Nein», so der 63-Jährige.

Alte Breaking Bad-Gesichter

Mit dem aktuellen Statement von Gilligan platzen nun alle Fan-Träume endgültig. Eine klitzekleine Chance besteht noch, dass der Drehbuchautor alle an der Nase herumführt – um für eine noch größere Überraschung zu sorgen.

Getröstet werden die Zuschauer mit anderen alten Bekannten der Erfolgsserie: So kehren Jesse Pinkman (Aaron Paul, 40) und Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks, 72) zurück.

Die Premiere von «El Camino» ließ sich Bryan Cranston dennoch nicht entgehen, wie ein gemeinsames Foto mit Vince Gilligan und Aaron Paul auf seinem Instagram-Profil zeigt.

(L'essentiel/kao)