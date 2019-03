Songtexte sind im Pop so schlimm wie im Rap

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass Rap- und Hip-Hop-Songs mit ihren Lyrics nicht immer glänzen, ist längst breitgetreten – immer wieder sorgen gewaltverherrlichende und sexistische Texte für Unmut.

Dagegen gilt Pop-Musik generell als massentauglich und unproblematisch. Eine US-Studie zeigt nun aber, dass diese Annahme überdacht werden muss.

Auch wenn sich die Ergebnisse nur auf die untersuchten, englischsprachigen Songs beziehen, lassen sich die Erkenntnisse durchaus verallgemeinern. Vier Denkanstösse zu Aggression und Sexismus in populären Songtexten.

1. Auch Pop ist problematisch

400 Songs, die zwischen 2006 und 2016 veröffentlicht wurden, haben die Forscher in ihrer Studie untersucht und herausgefunden: Nicht nur im Rap und Hip-Hop spielt Gewalt eine zentrale Rolle, sondern auch im Pop. In diesen Songtexten wird sie nämlich genauso oft thematisiert. (Beispiele gibt's in der Bildstrecke.)

2. Zwischen den Zeilen

In der Popmusik werden gewaltverherrlichende Texte jedoch durch den «lebendigen, fröhlichen Sound» maskiert und gehen deshalb oft unter, heißt es in der Studie. Nur wer hinhört, wird sich der Bedeutung bewusst – während der Text im Rap meist im Vordergrund steht und direkter wahrgenommen wird.

3. Die Texte können beeinflussen

Rap, Hip-Hop und Pop stellen insbesondere bei jungen Hörern die beliebtesten Genres dar. Und selbst wenn der Sinn der Worte oft überhört wird, so wird in der Studie erklärt: «Die Songtexte können Einfluss auf das Verhalten und die Erwartungen an das soziale Leben haben.»

4. Country ist harmlos

Die Analyse von 400 Songs bringt nicht nur neue Erkenntnisse über Pop, sondern zeigt auch, dass Country mit Abstand die harmloseste Musik ist: Von allen Genres weist sie laut der Studie die kleinste Anzahl an gewaltverherrlichenden und sexistischen Textstellen auf. Das deutschsprachige Pendant wäre wohl der Schlager.

Songs, die problematischer sind als sie zunächst klingen, siehst du oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/anh)