SpaceX schießt vier Zivilisten ins All

Bereits vor ein paar Wochen sorgte Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos für Weltraum-Aufsehen. Jetzt möchte Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk mit seiner Firma SpaceX als erstes Raumfahrtunternehmen Zivilisten in die Umlaufbahn der Erde schicken. Dies kündete das Unternehmen am Montag auf Twitter an.

Geplant ist der Flug für Mittwoch, den 15. September. Wie der chinesische Auslandsfernsehsender CGTN berichtete, will SpaceX mit dem ersten Flug von Zivilisten in die Umlaufbahn der Erde Geschichte schreiben. Netflix begleitet das Projekt für die Doku «Countdown: Inspiration4 Mission to Space».

Die Weltraumfahrt soll drei Tage dauern. An Bord befinden sich demnach vier Personen. Darunter der Pilot und Milliardär Jared Isaacman. Die Rakete vom Typ «Falcon 9», die die Passagiere ins All bringen soll, ist eine von den von Elon Musk wieder verwendbaren Raketen.

Im Gegensatz zu Jeff Bezos Weltraum-Spritztour - der Milliardär befand sich nur wenige Minuten im All, bevor er wieder sicher auf der Erde landete - soll die SpaceX-Mission medizinische Experimente durchführen. Dies, sobald sie sich in der Umlaufbahn befindet.

Bereits die letzte Raumfahrt-Mission von SpaceX ist geglückt. Im April kamen vier Astronauten an Bord der Raumkapsel «Crew Dragon Endeavour» an der internationalen Raumstation ISS an.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)