Sussexes bescheren Oprah Emmy-​​Nominierung

Überraschung für Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39): Das legendäre TV-Interview der Sussexes mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) hat nun eine Chance auf einen Emmy-Award, dem bedeutendsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. Nominiert wurde die Sendung «Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special» in der Kategorie «Outstanding Hosted Nonficiton Series Or Special» – also: «Herausragende moderierte Serie oder Spezial». Harte Konkurrenz bekommt das TV-Special unter anderem von Moderator David Letterman (74) und seiner Show «My Guest Needs No Introduction».

Oprah und ihre Produktionsfirma haben die Nominierung offiziell anerkannt. Ob das Special aber tatsächlich den Award erhält, entscheidet sich am 19. September. Unklar ist noch, ob Harry und Meghan dann ebenfalls einen Emmy erhalten oder gar an der Verleihung teilnehmen werden.

Die Queen (95), Prinz Charles (72), Prinz William (38) und Herzogin Catherine (39) werden beim Lesen dieser Schlagzeile garantiert «not amused» sein. Schließlich löste das Interview aufgrund der Aussagen des Herzog-Paares einen Rassismus-Skandal im Königshaus aus und verärgerte nicht nur die Familie von Prinz Harry, sondern auch einen Teil der britischen Bevölkerung.

24 Nominierungen für royalen Netflix-Hit

Ebenfalls gute Chancen auf einen Award hat «The Crown». Die Netflix-Produktion rund um das Leben und der Regentschaft von Königin Elizabeth ist in 24 Kategorien für einen Emmy nominiert – ebenso der Weltraum-Western «The Mandalorian». Hauptdarstellerin Olivia Coleman (47), Emma Corrin (25) und Josh O`Connor (31) dürfen auf einen Award für ihre Darstellungen als Queen, Prinzessin Diana und Prinz Charles hoffen.

