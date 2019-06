Fragen und Antworten zum Ende von «X-​​Men»

1. Ist es jetzt vorbei?

Mit dem Film endet die fast 20-Jährige «X-Men»-Ära, wie wir sie kennen. Disney löst 20th Century Fox künftig als Rechteinhaberin ab. Das heißt auch Abschied nehmen vom Hauptcast: Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Charles Xavier), Nicolas Hoult (Beast) und Jennifer Lawrence (Mystique) werden wohl zum letzten Mal in ihren Rollen zu sehen sein.

2. Was machen die X-Men danach im MCU?

Ob es einen Reboot der Serie gibt oder in welcher Form die X-Men in die nächste Phase der Filme im Marvel Cinematic Universe integriert werden, steht noch nicht fest. Ein amerikanischer Digital Artist wünscht sich aber Keanu Reeves als neuen Wolverine und hat sein Anliegen auch schon auf einem fiktiven Filmplakat verewigt.

3. Stirbt Mystique wirklich?

Die Macher gaben schon im ersten Trailer von Dark Phoenix einen überraschenden Twist preis: Mystique alias Jennifer Lawrence wird von Jean Grey getötet. Das ist allerdings nicht der einzige spektakuläre Todesfall. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Und was wir von Superhelden-Franchises wissen: Ein Tod muss nicht das Ende bedeuten.

4. Warum kommt Dark Phoenix erst jetzt?

Eigentlich hätte «Dark Phoenix» schon im November 2018 ins Kino kommen sollen. Doch aufgrund der Ähnlichkeiten mit einem anderen Superhelden-Film musste das komplette Ende neu gedreht werden. Spekuliert wird, dass es sich dabei um «Captain Marvel» handelte, der zeitgleich in Produktion ging.

5. Wen spielt Jessica Chastain?

Eines der großen Geheimnisse von Dark Phoenix ist die Rolle von Jessica Chastain. Aus den Trailern wird nicht klar, wen sie darstellt. Fans im Internet legten sich schnell auf Lilandra fest, die Oberschurkin und Herrscherin über das außerirdische Shi'ar-Imperium. Das wiederum dementierte Regisseur Simon Kinberg. Im Moment ist die Nummer Eins der Wettbüros Cassandra Nova, eine weitere ikonische Gegenspielerin der X-Men.

6. Wird Dark Phoenix ein Flop?

Box-Office-Analysten sagen dem Film die schwächsten Zahlen der gesamten Reihe voraus. Grund dafür ist einerseits, dass Fans auf einen Reboot im MCU warten und dass «Dark Phoenix» auf Social Media schwach performt. Böse Zungen behaupten, Disney nehme bewusst ein schlechtes Einspielergebnis in Kauf, um ein rasches Reboot mit Marvel zu rechtfertigen.

7. Was ist mit den New Mutants?

Der Horror-Film The New Mutants rund um Wolfsbane und Magik ist nicht Teil der aktuellen Storyline. Keiner dieser Mutanten kam in den X-Men-Filmen vor. Da auch dieser Streifen wegen Nachdrehs um ein Jahr nach hinten verschoben wurde (Start ist neu April 2020), ist The New Mutants aber tatsächlich der letzte X-Men-Film unter der Führung von 20th Century Fox.

