Wurde bei der Hunde-​​Wette geschummelt?

Am Samstagabend feierte Moderator Thomas Gottschalk ein umjubeltes «Wetten, dass..?»-Comeback - fast 14 Millionen Menschen schauten zu. Nun steht ein böser Verdacht im Raum: Bei einer Wette soll geschummelt worden sein, sind sich die Zuschauer und Zuschauerinnen sicher.

Die Hundewette ist am Sonntag Anlass einer heftigen Debatte auf Twitter. In der Sendung hatte Terrier Uno den Wettauftakt der Jubiläumssendung geliefert. Der Vierbeiner könne Müll eigenständig nach Plastik, Bio und Papier trennen und in drei Mülltonnen einsortieren, so die Behauptung seines Frauchens.

Hund Uno hat die Wette gewonnen

Doch aufmerksame Zuschauer und Zuschauerinnen wollen beobachtet haben, dass die Hundebesitzerin, die hinter den Mülltonnen stand, ein bisschen nachgeholfen hat. Sie soll Uno mit dem Kopf signalisiert haben, in welche Tonne er den Müll einsortieren musste. Ein Kopfzeichen nach links und der Müll landete in die Bio-Tonne, einen Knick in die andere Richtung, und Uno warf den Abfall in den Container für Plastik.

User dooorminirks ist überzeugt: Hund Uno «hat beschissen». Alex Beisenherz fragt in die Runde: «Ist sonst noch jemand der #Hundewettenfake bei #Wettendass aufgefallen? Die Hundetrainerin signalisiert durch Kopf- und Körperhaltung, wo der Hund den Müll abwerfen soll. Leider geben die Kameraeinstellungen nur zwei klare Signale und eine Silhouette her.»

«Geil erste Wette bei #WettenDass ist #Fake! Frauchen gibt klar Zeichen wohin der Hund soll! Konnte man bei ersten Versuchen sehen und danach hat dann Regie diesen Blickwinkel nicht mehr genommen...», schreibt ein weiterer Twitterer. Wie er fragen sich nun viele Zuschauer und Zuschauerinnen, warum die Kamera die Besitzerin nie von vorne aufnahm. Dass Uno die Wette schließlich gewann, überrascht kaum jemand.

(L'essentiel/Karin Leuthold)