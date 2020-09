Im Sommerhaus geraten die Stars aneinander

Bereits in der ersten Folge sorgte Andreas Robens für Aufsehen. Erst gönnte er sich ein Glas Wein nach dem anderen, dann geriet er mit mit Trouble-Kandidat Kubilay aneinander und beschimpfte ihn als «Hurensohn». Jetzt kommt raus: Er beleidigte auch Jenny.

In der zweiten Folge gibt ihr Freund Andrej preis, dass er sie ein «echtes Miststück» nannte. «Das, was er einfach gemacht hat, das geht halt nicht. Du kannst nicht so reden und alle Regeln so missbrauchen! Er hat sie beleidigt!», ärgert sich der «Bachelor 2019». Jenny bekam Andreas' Aussage zwar mit, schwieg aber, danach zunächst: «Ich wollte das nicht thematisieren, weil gestern so viel los war. Ich hatte auch ein bisschen Angst!»

Alle sind gegen Andreas und seine Caro

Die Konsequenz: Am Ende der Show wurde einstimmig entschieden, dass Andreas und seine Frau Caro das Haus verlassen sollen. «Das ist eine tickende Zeitbombe. Ich habe keinen Bock auf den!», schimpft Andrej.

Trotzdem kam es nicht dazu. Weil Georgina und Kubi am Tag zuvor freiwillig den Abgang machten, durften alle Paare in der Villa bleiben.

(L'essentiel/red)