Sheeran will nicht, dass erste CD versteigert wird

Mit Hits wie «Perfect» oder «Thinking Out Loud» hat sich der britische Sänger Ed Sheeran (29) in kürzester Zeit in die Herzen einen Millionenpublikum gesungen. Doch der Weg zum gefeierten Musik-Superstar war für den ehrgeizigen Künstler nicht von Beginn an mit Erfolg gepflastert: So musste sich Ed bereits im zarten Teenager-Alter von 13 Jahren nicht nur als Straßenmusiker auf sich aufmerksam machen, sondern sich auch vorübergehend auf der Couch seiner Verwandten einquartieren. Die ersten selbst komponierten Songs, die in dieser Zeit entstanden, sammelte er auf einer Demo-CD, die er einem Freund überreichte.

«Die Qualität der Songs ist sehr gut und ich war geschockt davon, wie gut er auf der E-Gitarre war», erzählt der Bruder des Beschenkten, der die wertvolle Demo-CD jetzt versteigern möchte. Anfang September soll Sheerans erstes Album, das den Namen «Spinning Man» beim britischen Auktionshaus Omega Auctions für umgerechnet 11.000 Euro unter den Hammer kommen.

Insgesamt sollen 20 Kopien des Erstlingswerk im Umlauf sein, 19 davon besitzt Ed Sheeran selbst. Darüber, dass man das letzte Exemplar von «Spinning Man» versteigert, dürfte der englische Musiker aber alles andere als «amused» sein. In seiner Autobiographie «Ed Sheeran: A Visible Journey» hat er sich dagegen ausgesprochen, dass sein Erstlingswerk jemals an die Öffentlichkeit gerät. «Ich will nicht, dass irgendjemand sonst eine Kopie ergattert», schreibt Sheeran in seinem Buch, wird aber die geplante Versteigerung trotzdem nicht verhindern können.

(L'essentiel/red)