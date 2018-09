Die «beste Band der Welt» sorgt für Servercrash

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Mittwochmorgen wurde die Show der Berliner Kult-Punkband «Die Ärzte» im Atelier in Luxemburg-Stadt angekündigt. Am heutigen Freitagmorgen sollte der Vorverkauf um 10 Uhr starten. Doch das Atelier hatte die Rechnung ohne die Fanmassen der Berliner gemacht, die Tickets für die seltene Clubshow nach einer sechsjährigen Pause der Band haben wollten. Die Serverprobleme bestanden über fast zwei Stunden. Und dann war ausverkauft...

Manche Fans reagierten mit Humor, andere extrem verärgert. Diversen Facebook-Postings ist zu entnehmen, dass einige Kunden gerade so bis zum Bestellvorgang kamen, andere konnten bestellen, bekamen jedoch keine Bestätigung, wieder andere kamen nach vielen Versuchen durch.

Kann ja aber auch niemand damit rechnen, dass auf #dieärzte-Tickets so ein Ansturm ist... oh warte. Doch. #milesandmore https://t.co/vV5erDRIoN — Meike Fe (@Meike_Fe) September 21, 2018

Liegt das an mir oder bekommt das Atelier es nicht hin den Ticketverkauf zu starten? ^^#DieÄrzte — Das Plüsch-Jenni (@ShineyShadow) September 21, 2018

(dm/L'essentiel)