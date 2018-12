Aladdins «Dschinni» ist nicht mehr blau

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Hollywood-Magazin Entertainment Weekly zeigt erstmals, wie Will Smiths (50) Genie in der Live-Action-Verfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers «Aladdin» aussehen wird. Überraschung: Im Gegensatz zur Vorlage ist der Flaschengeist nicht blau, sondern behält Smiths natürliche Hautfarbe.

Das von Guy Ritchie (50) gedrehte Remake läuft ab Mai 2019 in den Kinos an. In den weiteren Hauptrollen werden Mena Massoud (27) als Titelheld Aladdin und Naomi Scott (25) als Prinzessin Jasmine zu sehen sein.

(L'essentiel)