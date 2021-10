«Navy CIS»-​​Star postet altes Foto, Fans flippen aus

13 Jahre lang war er als Tony DiNozzo bei «Navy CIS» dabei, im Januar 2016 erklärte er seinen Ausstieg bei der US-Erfolgsserie. Er wollte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich neuen TV-Projekten («Bull») widmen. Doch nun verwirrt Michael Weatherly mit einem Twitter-Post seine Fans.

Auf einem Erinnerungsfoto, das er teilte, zeigt er sich gemeinsam mit seiner ehemaligen Kollegin Cote de Pablo (sie spielte die Mossad-Agentin Ziva David) am Set von «Navy CIS». Weatherly schreibt dazu: «Sagen wir einfach... sie sind in Paris gelandet. Denkt jemand, dass das eine Möglichkeit ist? (übrigens, die Dreharbeiten zu dieser Szene für Folge 200 von #NCIS waren einer meiner Lieblingsmomente)».

Für seine Fans ist dieser neun Jahre alter Schnappschuss ein sicheres Zeichen. Ein Twitter-User fragte sogleich: «Und wann werden wir dich wiedersehen?». Noch sieht es nicht danach aus, dass der 53-Jährige in der 19. Staffel der Serie, die vor kurzem angelaufen ist, zurückkehren wird. Aber wer weiß. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass bei «Navy CIS» etwas Unerwartetes passiert.

Let’s just say… they ended up in Paris. Anyone think that’s a possibility? (BTW, filming this scene for ep 200 of #ncis was one of my favorite moments) pic.twitter.com/T2FacutfjO