Kate Winslet bereut Arbeit mit Allen und Polanski

In einem neu veröffentlichten Interview gibt Hollywoodstar Kate Winslet (44) erstmals zu, dass sie es bedauert, trotz Missbrauchsvorwürfen mit den Regisseuren Roman Polanski (87) und Woody Allen (84) gearbeitet zu haben.

Allen wird von seiner Stieftochter Dylan Farrow (35) und seiner Ex-Frau Mia Farrow (75) des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Er wies die Vorwürfe jedoch stets von sich und musste sich nie vor Gericht verantworten. Mit seiner Stieftochter Soon-Yi Previn (49) ist er seit 23 Jahren verheiratet.

Polanski wurde schon mehrmals des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Im vergangenen Jahr wurde erneut eine eine Klage wegen Vergewaltigung gegen ihn erhoben. 1977 gestand er zudem im Rahmen eines rechtlichen Deals, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Aus Angst, der Deal würde gestrichen werden, floh er jedoch aus den USA nach Europa.

«Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen»

Im Interview kritisiert Winslet, dass die beiden Regie-Urgesteine trotz schweren Anschuldigungen in der Filmindustrie noch immer hoch angesehen seien. «Das ist für mich mittlerweile unverständlich», so die Schauspielerin gegenüber Vanity Fair: «Es ist verdammt erbärmlich.»

«Was zum Teufel habe ich mir nur dabei gedacht, mit Woody Allen und Roman Polanski zu arbeiten?», meint Winslet weiter. «Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich mit beiden zusammengearbeitet habe. Ich kann die Uhr nicht zurückdrehen.» Sie betont zudem, dass es ihr wichtig sei, dies nun offen zuzugeben.

«Das Leben ist verdammt kurz, und ich möchte mein Bestes geben, um für jüngere Frauen ein anständiges Beispiel zu setzen», so Winslet. «Wir überlassen ihnen eine ziemlich vermurkste Welt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, für eine angemessene Integrität zu sorgen.»

Zuvor verteidigte sie die Regisseure noch

So war die Britin war 2011 in Polanskis Komödie «Carnage» zu sehen und vor drei Jahren in Allens Drama «Wonder Wheel». Damals verteidigte sie ihre Entscheidung gegenüber der New York Times noch: «Als Schauspielerin muss man einfach darüber hinwegsehen und sich sagen: ‹Ich weiß eigentlich gar nichts, und ob irgendetwas davon wahr oder falsch ist.› Danach legt man es beiseite und arbeitet einfach mit der Person.»

Sie lobte die beiden Regisseure gar und fand: «Woody Allen ist ein unglaublicher Regisseur. Roman Polanski ist das auch. Ich hatte eine außergewöhnliche Erfahrung mit diesen beiden Männern – und das ist die Wahrheit.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)