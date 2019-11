Aufregung über Bericht zu Nuhr-​​Auftritt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montag meldeten mehrere deutsche Nachrichtenseiten, Dieter Nuhr habe bei seinem Auftritt in Kiel die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit Adolf Hitler und Josef Stalin verglichen, wie Merkur.de schreibt. Die Portale haben sich dabei auf einen Bericht der «Kieler Nachrichten» berufen.

Doch Nuhr bestreitet, einen solchen Vergleich gezogen zu haben: «Ich habe Greta nicht mit der Ideologie Hitlers oder Stalins in Verbindung gebracht. Das wäre völlig irrsinnig», wird er zitiert. Auch auf Facebook geht der Comedien auf die Vorwürfe ein:

Die «Kieler Nachrichten» würden «alle Grundlagen seriösen Journalismus» vermissen lassen, schreibt Nuhr da. Zuvor wurde er auf den sozialen Netzwerken für seinen angeblichen Vergleich schwer angegriffen. Andere hätten bezweifelt, dass der Kabarettist diesen Vergleich wirklich gezogen habe.

«Kieler Nachrichten» krebsen zurück

Die ARD steht weiterhin hinter Nuhr und seiner Sendung. Satire sei dann relevant, wenn sie anecke, Widerspruch auslöse und polarisiere, wird der Sender zitiert.

Die Chefredaktion der «Kieler Nachrichten» räumt nun «unglückliche Formulierungen» ein. «Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns an dieser Stelle bei Dieter Nuhr», schreibt der Chefredakteur Christian Longardt. Die Namen Hitler und Stalin seien an dem Abend in Kiel zwar gefallen, aber nicht im direkten Zusammenhang mit Thunberg. Die entsprechende Rezension der «Kieler Nachrichten» wurde online gelöscht.

(L'essentiel/chk)