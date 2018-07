Johnny Depp zeigt ein neues Talent

Gemeinsam mit den Legenden der Rockmusik, Sänger Alice Cooper (70) und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (67), gastierte Johnny Depp (55) am Dienstagabend in der Schweiz. Vor rund 5000 Fans zollten sie als Hollywood Vampires mit Songs wie «The Jack», «Ace of Spades» oder «Baba O'Riley» Bands wie AC/DC, Motörheads und The Who Tribut.

Depp selbst zeigte sich nach den jüngsten Schlagzeilen über seinen Gesundheitszustand in bester Laune, wie ein Instagram-Video von Band-GitarristTommy Henriksen aus dem Backstage-Bereich zeigt. In dem Clip sieht man Johnny Depp, wie er Henriksens Sohn Finn das Mundharmonika-Spielen beibringen will.

Keine Begeisterung für Mundharmonika

«Onkel Johnny zeigt dir, wie man sie spielt», sagt der 54-Jährige zu seinem Jungen. Der Kleine lehnt die Lehrstunde von Depp allerdings ab: «Ich möchte nicht.» Selbst die musikalische Einlage von «Onkel Johnny» kann ihn nicht umstimmen. Der Schauspieler und Musiker lächelt die Abfuhr von Finn aber charmant weg.

Bereits am Mittwoch ging es für die Band weiter Richtung Montreux, wo sie am Donnerstag beim Jazz Festival auftreten werden.

Von Johnny Depps Mundharmonika-Talent kannst du dich oben im Video überzeugen.

(L'essentiel/kao)