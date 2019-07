Netflix zeigt die ersten Bilder von «The Witcher»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit rund einem Monat sind die Dreharbeiten zur Serien-Adaption «The Witcher» abgeschlossen. Nun veröffentlichte Netflix die ersten Bilder der drei Hauptcharaktere. «Superman» Henry Cavill (36) wird in die Rolle des Hexer Geralt von Rivia schlüpfen – sein Look wurde allerdings schon vorab in einem Teaser offenbart.

Dafür zeigt der Streamingdienst mit den neuen Fotos erstmals die zwei weiblichen Hauptfiguren Ciri (im Bild, gespielt von Freya Allan, 17) und Yennefer (im Bild, gespielt von Anya Chalotra, 23). Neben den Figuren bekommen die Fans nun auch einen Einblick in die Umgebung der Serie. Ein offizielles Startdatum für «The Witcher» hat Netflix aber noch nicht bekanntgegeben. Laut Bgr.com soll sie aber noch Ende Jahr erscheinen – angeblich am 20. Dezember 2019.

(L'essentiel)