Helene floppt mit englischem Song

Das Unglaubliche ist passiert: Helene Fischer reitet mit ihrem neuen Song «See you again» ausnahmsweise nicht auf der Erfolgswelle. Nur knapp 850.000 Mal wurde der Song laut Bild.de seit seinem Release am 6. Juni auf Youtube geklickt. Zum Vergleich: «Atemlos» hat stolze 54 Millionen erreicht.

Woran liegt's? Bild.de stellt die gewagte These auf, dass es an den englischen Lyrics liegen könnte, die man von der Schlagerkönigin so einfach nicht gewöhnt sei. Der Song gehört zum Soundtrack des Films «Traumfabrik», der am 4. Juli in die Kinos kommen soll.

(L'essentiel)