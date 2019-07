Kann Rammstein-​​Konzert Waldbrand auslösen?

Noch elf Tage bis zum Auftritt der deutschen Band Rammstein im Großherzogtum am Samstag, 20. Juli. Es dauerte nicht lange bis der einzige Auftritt der Metal-Superstars in Luxemburg ausverkauft war. Das Besondere an dieser Show: Sie wird nicht in einer Konzerthalle, sondern im Freien, auf dem Rock-A-Field-Gelände in Roeser stattfinden. Diese Besonderheit veranlasste den Abgeordneten Eugène Berger jedoch eine parlamentarische Anfrage zu stellen.

Rammstein sei bekannt für seine aufwendigen Shows mit Licht- und vor allem Pyroeffekten. Zweitere seien ein Grund zur Besorgnis, besonders da sie das Konzert in Luxemburg «direkt an nachhaltig bewirtschaftete Wälder angrenzt». Umweltministerin Carole Dieschbourg will Entwarnung geben, sie erklärte, dass alle Genehmigungen eingeholt und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden: «Diese Art von Veranstaltung bedarf einer Genehmigung durch das Ministerium.» Was jedoch die Sicherheitsmaßnahmen auf einer technischen Ebene angelangt, müsse man sich an den Arbeitsminister von Luxemburg wenden.

«Der Organisator verpflichtet sich, bewährte Verfahren zu beachten», indem er die Bedingungen für die Veranstaltung im Vorfeld «mit der zuständigen lokalen Natur- und Forstverwaltung» festlegt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)