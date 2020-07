Brad Pitt wird für neuen Actionfilm zum Auftragskiller

Schon bald dürfen wir Brad Pitt wieder auf der großen Leinwand bewundern: Wie Variety berichtet, wurde der 56-Jährige für einen Action-Thriller von «John Wick»-Co-Regisseur David Leitch engagiert. In «Bullet Train», der auf dem japanischen Roman «Maria Beetl» von Bestsellerautor Kôtarô Isaka basiert, verkörpert er einen Auftragskiller namens Ladybug.

Leitch inszenierte bereits «Atomic Blonde» (2017), «Deadpool 2» (2018) und zuletzt war Leitch mit dem «Fast & Furious»-Spin-off «Hobbs & Shaw» in den Kinos zu sehen. Pitt spielte im vergangenen Jahr im Science-Fiction-Film «Ad Astra - Zu den Sternen» sowie in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time... in Hollywood» mit.

Für den Tarantino-Streifen durfte sich Pitt sowohl über einen Golden Globe als auch über seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller freuen.

(L'essentiel/red)