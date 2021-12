«Yellowjackets» ist die schaurigste Teen-​​Serie 2021

«Yellowjackets»

Die schaurigste Teen-Serie des Jahres dürfte «Yellowjackets» sein. Der Grund: «Diese Show beleuchtet das Beste und das Schlechteste, wozu Menschen fähig sind», sagt Ashley Lyle zu «Forbes» – und das ist nicht übertrieben.

Gemeinsam mit Bart Nickerson hat sie die Serie erschaffen, die sich um das titelgebende High-School-Fußball-Team dreht. Darum geht es: Die Spielerinnen stürzen 1996 auf dem Weg zu einem Match mit einem Flugzeug in der kanadischen Wildnis ab. Auf Hilfe warten sie vergeblich, die Gruppe muss eineinhalb Jahre ohne Rettung auskommen.

Switch in die Gegenwart

Die Serie wird auf zwei Timelines erzählt: Sprung ins Jetzt, die Fußballerinnen sind Anfang vierzig, verkörpert werden sie unter anderem von Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey und Tawny Cypress.



Was sie vor 25 Jahren gesehen und wie weit sie gegangen sind, um zu überleben, verfolgt die Frauen noch immer. Bis zum Schluss spielt die Serie damit, was genau die Teenagerinnen damals getan haben – wir spoilern nicht, aber mit Gänsehaut und brutalen Ritualen samt Masken und Fellen hält sich «Yellowjackets» auf jeden Fall nicht zurück.

Horror und Brutalität

«Es geht darum, wie Menschen aus schrecklichen, unvorhersehbaren Umständen herauskommen und überleben», sagt Juliette Lewis zum «Collider».

Der Plot folgt nicht den vertrauten Bahnen von Teen-Mystery-Serien – «Yellowjackets» serviert jede Menge Schuld, Horror und Brutalität und zeigt unerbittlich, wie der Unfall die Frauen verändert hat.

«Kitz»

«Yellowjackets» gibt's seit dem 28. Dezember auf Sky Show.

Der österreichische Nobelskiort Kitzbühel ist der Mittelpunkt von Netflix’ neuer Teen-Serie: Lisi (Sofie Eifertinger) wohnt im Ort, vor einem Jahr ist ihr Bruder Joseph (Felix Mayr) bei einem Unfall verstorben.



Nun will sie sich einer Clique aus München anschließen, die in Kitzbühel dekadente Partys feiert. Der Kern der Gruppe ist Millionärstochter Vanessa (Valerie Huber).

Was steckt hinter Josephs Tod?

Neben Knutschen auf der Club-Toilette und einem makellosen Social-Media-Image interessiert sie sich vor allem für Champagner – und der Tod von Joseph scheint sie kalt zu lassen. Obwohl sie die Letzte war, die Joseph vor seinem Tod gesehen hat.



Gemeinsam mit ihrem besten Freund Hans (Ben Felipe) will Lisi herausfinden, was passiert ist. Dabei kommt ans Licht, dass das Leben der Clique nicht so perfekt ist, wie es gerne inszeniert wird, und die Freunde Geheimnisse voreinander haben.

«Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»

«Kitz» gibt's seit dem 30. Dezember auf Netflix.

Harry Potter feiert Geburi: 20 Jahre nach dem Kinostart von «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» kommt der Cast wieder zusammen.

Das Special blickt auf die acht Filme zurück und neben Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint (alias Harry, Hermine und Ron) begegnen sich unter anderem auch Evanna Lynch (Luna Lovegood) und Ralph Fiennes (Voldemort) in Hogwarts.

«One Night Off»

«Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» gibt's ab dem 1. Januar auf Sky Show.

Noah (Emilio Sakraya) ist ein Partytiger – nun soll er beweisen, dass er auch ein richtig guter Papi sein kann: Während seine Partnerin für eine Nacht auf Dienstreise ist, soll Noah sich um das gemeinsame Baby kümmern.

Das Problem: Sein bester Freund Baumi (Helgi Schmid) will in der Nacht unbedingt feiern gehen, bevor der Lieblingsclub der beiden für immer schließt.

«One Night Off» gibt's seit dem 29. Dezember auf Amazon Prime.

(L'essentiel/Alisa Fäh)