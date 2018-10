Mumford & Sons kommen erneut nach Luxemburg

Die britische Folk-Band Mumford & Sons sorgt im kommenden Frühsommer für den nächsten Konzertkracher in Luxemburg. Am 8. Mai 2019 wird die Band wieder einmal ihre besten Hits in der Rockhal zum Besten geben. Bereits im Juni 2012 waren die Londoner zu Gast im Großherzogtum. Damals rockten sie mit Hits wie «Little Lion Man» oder «I Will Wait» die «Rock-A-Field»-Bühne. Im Frühjahr 2013 knüpfte die Erfolgsband dann beim Konzert in der Rockhal vor 6000 Menschen an das bombastische Erlebnis an.

Im vergangenen September veröffentlichten sie die Single «Guiding Light» aus ihrem vierten Studioalbum. Veröffentlicht wird die neue Platte am 16. November.

Fans können sich ab Freitag, den 12. Oktober um 9 Uhr Tickets für das Konzert der britischen Band auf der Website des Ateliers sichern.

(Cedric Botzung/ L’essentiel)