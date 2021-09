GZSZ-​​Star verlässt nach 25 Jahren Serie

Daniel Fehlow und seine Rolle Leon Moreno bekommen eine eigene Event-Serie! Am 13. September 2021 starten die Dreharbeiten zu «Leon – Glaub nicht alles, was du siehst». Nach «Sunny – Wer bist du wirklich?» und «Nihat - Alles auf Anfang» (TVNOW-Premiere am 15.9.2021 und ab 22.9. bei RTL) mit Timur Ülker in der Hauptrolle produziert UFA Serial Drama auch das nächste Spin-off von Deutschlands Kult-Serie für RTL und TVNOW, demnächst RTL+.

In der Hauptrolle: Daniel Fehlow, einer der dienst-ältesten Schauspieler von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Für die Dreharbeiten zu «Leon – Glaub nicht alles, was du siehst» pausiert Daniel Fehlow jetzt bei GZSZ. Leon (Daniel Fehlow) verlässt Berlin nach dem Liebes-Aus mit Nina (Maria Wedig) und ist vorerst letztmalig in der Folge 7345 am 16. September bei RTL zu sehen.

«Freue mich auf nächste große Geschichte»

Daniel Fehlow zu RTL: «Bei der Serie begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden. Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer. Leon baut sich mit der Surfschule eine neue Zukunft auf, an der schönen Ostsee! Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir.»

Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL: «Ich freue mich, dass GZSZ Serienliebling Daniel Fehlow seine eigene Serie bekommt! Nach vielen Jahren in Berlin lassen wir ihn als Leon jetzt in einer faszinierenden Naturkulisse neue Abenteuer erleben.»

Seit 1996 dabei

Der Berliner Daniel Fehlow war im April 1996 erstmals in Deutschlands Daily Nummer eins «GZSZ» zu sehen. Er legte mehrmals Drehpausen für andere Projekte und auch im wahren Leben zum Surfen ein und ist bis heute einer der beliebtesten Hauptdarsteller der Serie.

Seine Stimme kennen deutsche Zuschauer auch aus anderen Filmen: Fehlow lieh als Synchronsprecher Hollywood-Stars wie James Franco, Channing Tatum und Zachary Quinto seine Stimme. Außerdem ist er regelmäßig in verschiedenen Werbe-Spots zu hören.

(L'essentiel/red/wil)