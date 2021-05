Das gibt's neu zum Streamen in den Mediatheken

Kollege Computer

Detective Inspector John Major (Daniel Mays, «1917») starb vor einem Jahr im Einsatz, jetzt taucht der britische Polizist auf einmal wieder auf. Es ist ein Experiment mit künstlicher Intelligenz, Major wurde als digitale Version neu zum Leben erweckt. Leider ist die Programmierung schief gelaufen, der Top-Cop von einst ist nun ein Pannen-Polizist. Sein Partner Carver (Stephen Graham, «Boardwalk Empire») muss die Fehler seines Kumpels ausbaden, als sich das Duo auf die Suche nach Majors Mörder macht. Die Comedyserie «Code 404» bietet Action und sehr britischen Humor. Ab 11. Mai um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy, Sky Ticket und auf Abruf.

Brandaktuell

Die Beziehung von Lars (Daniel Donskoy) und Melanie (Lisa Bitter) wird in der ZDFneo-Serie «Schlafschafe» auf eine harte Probe gestellt, als Melanie in der Corona-Pandemie auf einmal überraschende Ansichten vertritt. Erst will sie den Sohn nicht mehr zur Schule schicken, weil er dort eine Maske tragen muss. Dann montiert sie im Haus alle Rauchmelder ab, weil diese angeblich Daten an ominöse Machthaber übermittelten. Schließlich will Melanie bei einer Demo von Verschwörungstheoretikern eine Rede halten. Lars ist entsetzt. Es gibt für ihn nur einen Weg, seine Ehe zu retten: Er muss den Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner) finden, der absurde Videos im Netz teilt und durch dessen Meinungsmache Melanie zur Querdenkerin wurde. Wird Lars sein Ziel erreichen? Wird Melanie endlich verstehen, dass er kein Schlafschaf ist? Alle sechs Folgen sind in der ZDFmediathek, ab Mittwoch (12. Mai), 10.00 Uhr, abrufbar.

Zum Muttertag

Männer als Politiker werden nach ihren Zielen gefragt. Bei Frauen dagegen kommt oft: Wie vereinbaren Sie diesen Job mit ihren Kindern? In vielen Köpfen spukt immer noch die Vorstellung, Frauen seien diejenigen, die sich um Kinder, Haushalt und Familie kümmern müssten. Auch in der Realität bleibt vieles davon an Müttern hängen, auch wenn die Eltern eigentlich alles partnerschaftlich aufteilen wollten. Der Zweiteiler «Rabenmütter oder Super Moms?» spürt diesem Phänomen nach, zu sehen in der ZDF-Mediathek. Collien Ulmen-Fernandes begleitet vier berufstätige Mütter im Alltag. Und sie sucht nach Antworten: Werden Kinder womöglich selbstständiger, wenn die Frauen arbeiten? Und warum haben Mütter oft ein schlechtes Gewissen?

Schöne bunte Welt

Was ist so los bei Influencerinnen und Influencern? Das verrät die neue Show «Achtung Aaron!» auf Joyn. Aaron Troschke wirft einen kritischen, aber auch liebevollen Blick in das bunte Treiben in den sozialen Medien. Dazu verspricht der Streaming-Anbieter investigative Clips aus der Influencer-Welt von Marvin Wildhage. In der ersten Folge haben die beiden die YouTuberin Mrs. Bella ins Studio eingeladen.

Traurig und hoffnungsvoll

Amazon Prime zeigt momentan die Jugendbuchverfilmung «Sieben Minuten nach Mitternacht». Conors Mutter ist schwer krank und der Junge hat deshalb Alpträume. Eines Nachts erwacht ein riesiger knorriger Baum zum Leben und steht vor seinem Haus. Das Monster zwingt Conor, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Das Fantasy-Drama mit Felicity Jones und Sigourney Weaver ist aufwühlend, spannend und sehr berührend. Ein ungewöhnlicher Film über das Sterben und die Schwierigkeiten, einen geliebten Menschen gehen zu lassen – für Jugendliche ab 12 Jahren.

(L'essentiel/dpa)