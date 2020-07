Zac Efron genießt ein mit Tierkot geräuchertes Menü

Seine neue Dokuserie ist für Zac Efron gleichzeitig ein Appell: «Wir müssen überdenken, wie wir konsumieren. Von unserer Ernährung bis zu unserem Energieverbrauch», sagt der Schauspieler im Trailer zu seiner neuen Serie, die ab 10. Juli auf Netlix läuft.

????NEW????Down to Earth with Zac Efron premieres on Netflix July 10th! We are so excited for this!! pic.twitter.com/e3wHGszQMh