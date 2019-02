Wen könnt ihr ab 2020 wieder rufen?

Als Geister noch grün und schleimig waren und Marshmallowmänner durch New York wüteten, wusste jeder wen er im Zweifelsfall zu rufen hat: die Ghostbusters. 1984 zogen die vier graugewandeten Geisterjäger zum ersten Mal über die große Kinoleinwand, 1989 folgte der ebenso erfolgreiche und ebenso kultige, zweite Film. In den Hauptrollen in beiden Filmen spielten Harold Ramis und Dan Aykroyd, die auch die Drehbücher schrieben, Sigourney Weaver, Ernie Hudson und Bill Murray. Danach wurde es erstmal still um die paranormale Truppe.

Bis mit «Ghostbusters: Answer the Call» 2016 ein Reboot der Serie folgte, in der einige frühere Darsteller Gastauftritte in neuen Rollen hatten. Bill Murray lehnte einen Auftritt ab, Harold Ramis war 2014 gestorben. Die (fast) durchweg weibliche Cast sorgte jedoch nicht nur für positives Feedback und der Film konnte bei weitem nicht an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen.

Im November 2018 äußerte sich Dan Aykroyd in einem Interview über einen dritten Ghostbusters-Film, an dessen Buch man immer noch arbeite und das eine «Reunion der verbleibenden drei Ghostbuster» ermöglichen könne. Jason Reitman, der Sohn von Original-Regisseur Ivan Reitman gab am 15. Januar 2019 bekannt, dass es einen weiteren Ghostbusters-Film geben werden, der im selben Universum wie die ersten beiden Filme spielen soll und wahrscheinlich am 10. Juli 2020 erscheinen wird. Ob tatsächlich jemand von der alten Cast mitspielt ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)