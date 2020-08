Disney will Hanks für «Pinocchio»-​​Remake

Während Kult-Regisseur Guillermo del Toro (55, «Pans Labyrinth») bereits an einer «Pinocchio»-Neuinterpretation mit Ewan McGregor (49, «Moulin Rouge!») arbeitet, bastelt auch Disney an einer Neuverfilmung über die Abenteuer der berühmten italienischen Holzpuppe. Anders als beim Projekt von del Toro könnte es bei dieser Adaption deutlich weniger düster zugehen, denn der geplante Streifen soll sich noch mehr am Zeichentrickklassiker von 1940 und nicht ausschließlich am Originalmärchen von Carlo Collodi orientieren.

Die Regie bei Disneys «Pinocchio» soll Robert Zemeckis (68, «Zurück in die Zukunft») übernehmen, der mit «A Christmas Carol» schon 2009 bewiesen hat, dass er unheimliche Märchen familientauglich auf die Leinwand bringen kann. Für «Pinocchio» will das Haus mit der Maus außerdem den zweifachen Oscarpreisträger Tom Hanks (64, «Cast Away») engagieren, mit dem Zemeckis unter anderem bereits für das Animationsabenteuer «Der Polar Express» oder dem Kult-Drama «Forrest Gump» erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Tom Hanks soll in Zemeckis «Pinocchio» den Holzschnitzer Geppetto spielen - erste Verhandlungen um die Rolle sollen laut dem Filmportal "Deadline" bereits angelaufen sein.

(L'essentiel/red)