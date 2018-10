Magali Dahan kommt zurück nach Luxemburg

Vor 15 Jahren brach Magali Dahan die Zelte in ihrer Heimat Luxemburg ab, um sich in der Welt der Unterhaltung einen Namen zu machen. Schon früh hat sie ihre Grenzen erweitert und viel für ihren Traum getan. Zuerst tanzte sie nur, dann kamen Musicals und Gesang hinzu.

Nun ist sie 36 Jahre und mal solo unterwegs, oder mit ihrer 2009 gegründeten Magma Show zu sehen. An diesem und am kommenden Samstag kehrt sie ins Großherzogtum zurück, um mit ihr vielfältiges Talent unter Beweis zu stellen. «Ich freue mich sehr, nach Luxemburg zurückzukehren. Es ist ein großer Moment für mich», sagt Dahan.

Tribut an den französischen Gesang

Die erste Show geht am Samstag in T'Scheier in Aspelt über die Bühne. Es wird eine One-Woman-Show mit Jazz und französischer Vielfalt. «Es gibt mir die Möglichkeit, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Bei ihrem zweiten Auftritt wird sie dann unterstützt. Die Show wird im Kinneksbond in Mamer im Rahmen der Gala de la chanson française steigen.

Es wird ein Tribut an andere Künstler wie Édith Piaf und Serge Gainsbourg, die den französischen Gesang in ein glanzvolles Zeitalter führten. «Wir haben unser Team neu ausgerichtet. Es machen Musiker mit, die mit den großen Persönlichkeiten des französischen Gesangs gearbeitet haben. Das entspricht genau meinen Vorstellungen», sagt Dahan.

(Ana Martins/L'essentiel)