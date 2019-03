«Captain Marvel» bricht erste Rekorde

Erst vor drei Tagen war die Premiere und bereits jetzt ist er der umsatzstärkste Film von 2019: Der neue Superhelden-Streifen «Captain Marvel» spielte am ersten Wochenende weltweit satte 455 Millionen Dollar in die Kinokassen ein, wie «CNBC» berichtet.

Der Film legt den zweitbesten Filmstart für eine Produktion mit einer Frau in der Hauptrolle hin: Einzig «Star Wars: The Force Awakens» spielte 2015 mit über 500 Millionen Einnahmen in den ersten Tagen noch mehr Geld ein. «Captain Marvel» ist der erste Film aus den Marvel-Studios, der eine weibliche Figur in der Hauptrolle hat: US-Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Brie Larson (29) spielt die Superheldin Carol Danvers aka Captain Marvel.

(L'essentiel)