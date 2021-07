Darum wird es Zeit für diesen Marvel-​​Film

«Black Widow»

Zum ersten Mal verkörperte Scarlett Johansson die Superheldin Black Widow in «Iron Man 2». Die Figur wurde stark sexualisiert, sagt Scarlett Johansson beim «Collider». Es sei dringend nötig, sich davon wegzubewegen – das geschieht nun in «Black Widow».



Darin verarbeitet Natasha ihre Vergangenheit: In ihrer Kindheit war sie Teil einer Armee von gekidnappten Mädchen, die vom Bösewicht Dreykov (Ray Winstone) manipuliert, ausgebeutet und zu Killerinnen trainiert wurden.

Superheldin ohne Superkräfte

«Sie ist eine Überlebende und das ist inspirierend. Sie ist die Einzige der Avengers, die keine Superkräfte hat – aber sie nutzt ihre Intelligenz und ihr Training», sagt Regisseurin Cate Shortland zum «Guardian» über Natashas Kampfskills.



Im Film tut Natasha sich mit der Agentin Yelena (Florence Pugh) zusammen: Gemeinsam wollen sich die beiden gegen den Mann, der sie unterdrückt hat, wehren, und verhindern, dass weitere Mädchen Opfer von Menschenhandel werden.

Shortland als Pionierin

Cate Shortland ist die erste Frau, die bei einem Marvel-Film alleine Regie führt (2019 war Anna Boden bei «Captain Marvel» gemeinsam mit Ryan Fleck engagiert).



An einem männerdominierten Set ernst genommen zu werden sei nach wie vor schwierig. Shortlands Antrieb: «Wir müssen sicherstellen, dass es für jüngere Frauen einen Weg gibt, dem sie folgen können und dass ihnen diese Dinge nicht mehr passieren.»

«The Croods: A New Age»

2013 gabs den ersten Teil des Animationsfilms, jetzt ist die schrullige Steinzeitfamilie zurück: Nachdem sich die Kontinentalplatten verschoben haben, müssen die Croods flüchten.



Eep (Originalstimme Emma Stone), Eeps Eltern und Nomade Guy (Originalstimme Ryan Reynolds) machen sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Dabei treffen sie auf eine Familie, die ihnen in der Evolution offenbar schon voraus ist.

(L'essentiel/Alisa Fäh)