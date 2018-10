Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

«Nacht der Museen»

Die 18. Auflage der «Nacht der Museen» findet am kommenden Samstagabend in der Stadt Luxemburg statt. Zu diesem Anlass öffnen insgesamt sieben Museen in der Hauptstadt ihre Türen. Dieses Jahr nehmen das Casino Luxembourg, das Lëtzebuerg City Museum, das Mudam, das Museum Dräi Eechelen, das Musée national d'Histoire et d'Art (MNHA), das Nationalmuseum für Naturkunde und die Villa Vauban teil. Außerdem stehen einige Aktivitäten für die 21.000 erwarteten Besucher auf dem Programm.

Calogero, die französische Pop-Ikone

Er gilt seit 30 Jahren als eine Ikone in der französischen Pop-Musikszene. Am Samstagabend (um 20 Uhr) wird Calogero sein neues Album «Liberté Chérie» in der Rockhal zum Besten geben. Für jedem seiner sechs früheren Alben wurde er mit einer Gold- oder Platin-Schallplatte ausgezeichnet.

«Game On»

Am Samstag veranstalten die Spillfabrik, Social Gaming und videogames.lu die 2. Auflage des «Game On» in der Schungfabrik in Tetingen. Für alle Spielefans wird etwas dabei sein. Außerdem stellen Luxemburger Game-Erfinder ihre eigenen Produkte vor.

Eine Hommage an den Süden

Im März 2017 wurde das Kollektivalbum «Méditerranéennes» veröffentlicht, an dem Julie Zenatti und Chimène Badi teilnahmen. Die französischen Künstlerinnen werden am Freitagabend (um 20 Uhr) im Casino 2000 in Bad-Mondorf ihr Album vorführen.

Die Clowns nehmen Abschied

Am Samstag endet in der Escher Kulturfabrik das internationale Festival «Clowns in Progress». Bereits am Freitag wird der Film «Au revoir Monsieur Grock» gezeigt. Danach folgt Jango Edwards Clown-Show. Am Samstag steht die Show «Ça ne s’appelle plus la princesse elle t’emmerde» auf dem Programm. Außerdem gibt es die Ausstellung «Quel cirque».

Family Play Day

Am Samstag lädt der Luxemburger Cercle Cité im Rahmen des «Family Play Day» Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahre zu einem musikalischem Zusammensein ein. Um 10.30 Uhr geht es mit Geschichtslesungen auf Luxemburgisch los (zur Anmeldung gehen Sie bitte auf tuffi@vdl.lu). Von 14 bis 17 Uhr geht es mit Konzerten von den Schülern des Conservatoires weiter. Eine gute Gelegenheit für die kleinen Melomanen, selbst ein paar Instrumente auszutesten. Für die Musik-Konzerte und -Workshops ist keine Anmeldung erforderlich.

Musikstars im Tunnel

Noch bis zum 31. März findet in der Kunstgalerie «Am Tunnel» der BCEE (Spuerkess) die Ausstellung «Rock History» statt. Zu bewundern gibt es Porträts von Musikstars des Differdinger Künstlers André Depienne.

Kirmes in Düdelingen

Am Samstag startet die Herbstkirmes auf der Place Fohrmann in Düdelingen. Bis zum 21. Oktober gibt es dort Unterhaltung für Groß und Klein.

(L'essentiel)