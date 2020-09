Endlich gibt es neues Baby-​​Yoda-​​Futter

Lucasfilm und Walt Disney haben den ersten Trailer zur zweiten Staffel von «The Mandalorian» veröffentlicht. Die wichtigste Info dazu ist natürlich, dass es darin die ersten neuen Szenen mit Baby Yoda seit dem Finale der ersten Season Ende Dezember zu sehen gibt.

Und ja, wir wissen, dass «Baby Yoda» nicht die korrekte Bezeichnung für den kleinen grünen Haufen Cuteness ist – er (sie? es?) ist lediglich als «The Child» bekannt und gehört zur selben Rasse wie der berühmte Jedi-Meister Yoda, die nie offiziell benannt wurde. Aber du nennst den weltberühmten Turm in London ja auch Big Ben, obwohl das eigentlich nur die große Glocke ist und das Gebäude Elizabeth Tower heißt, und wir zeigen deswegen nicht mit dem Finger auf dich.

Der Mandalorian geht auf Jedi-Jagd

Anyway: Die Rüstungsschmiedin aus der ersten Staffel eröffnet dem titelgebenden Mandalorianer (Pedro Pascal) im Off, dass er das Kind «mit dessen Art wiedervereinen» müsse. Gibt es überhaupt noch mehr von dieser Spezies? Der letzte bekannte Vertreter – Yoda – starb ja in «The Return of the Jedi», und «The Mandalorian» spielt nach der klassischen «Star Wars»-Trilogie.

Weiter erzählt die Schmiedin von den Jedi. Worauf der Mandalorianer sie fragt: «Erwartest du von mir, dass ich die Galaxie durchkämme und dieses Wesen einer Rasse von feindlichen Zauberern übergebe?» Ihre Antwort: «This is the Way.» Und an dieser Aussage gibt es für Mandalorianer bekanntlich nichts zu rütteln. Sprich: Mando zieht gegen die verbleibenden Jedi ins Feld?

Plus: Mehr Stormtroopers! Mehr X-Wings! Und diese Szene:

Du musst nur noch 45 Tage ausharren: Die zweite Staffel von «The Mandalorian» startet am 30. Oktober auf dem Streamingportal Disney+ und wird wahrscheinlich wie schon die erste in wöchentlichen Häppchen releast.

