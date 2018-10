Von dieser Serie werden Zuschauer ohnmächtig

Mit «The Haunting of Hill House» (deutscher Titel: «Spuk in Hill House») treibt Netflix seine Zuschauer zur Verzweiflung. Grund: Die Horror-Serie ist so gruselig, dass man die zehn Folgen der ersten Staffel, die am 12. Oktober auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wurde, kaum aushält.

Auf Twitter berichten zahlreiche Zuschauer von ihren heftigen Reaktionen auf «The Haunting of Hill House». «Mir ist schlecht und ich fürchte mich so davor, zu schlafen», schreibt eine Nutzerin. «Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich wurde kurz ohnmächtig», berichtet eine andere.

Y'all can sleep on #HauntingofHillHouse all you want but that shit messed me up mentally, emotionally, it made me feel things, I was creeped out going to bed last night, it made me want to cry. It's a masterpiece. THATS the tea— the moon is a hologram (@spencednmatt1) 13. Oktober 2018

Versteckte Geister im Hintergrund

Dennoch werden sich wohl viele Horror-Fans die Serie mehrmals ansehen, denn «The Haunting of Hill House» hat absolutes Suchtpotenzial. Im Hintergrund der Episoden haben die Macher Geister versteckt – und die gilt es natürlich zu finden.

There is a ghost in nearly every damn scene of #HauntingOfHillHouse. This is one of MANY I've found. It's brilliant and terrifying at the same time. Repeat viewings are a MUST. Best horror series in a long time, if not ever. @flanaganfilm is a genius with the scares. ???????? pic.twitter.com/IMeXd1tNfn— Luke LaBeau (@LukeOfHorror) 14. Oktober 2018

Wer die Horror-Serie noch nicht gesehen hat, sei gewarnt: Schon die Geschehnisse abseits der Geister führen zu Übelkeit und Ohnmacht, und auch der Fokus auf das Übersinnliche im Hintergrund lässt das Blut in den Adern gefrieren.

Weitere Reaktionen auf «The Haunting of Hill House» siehst du im Video oben.

