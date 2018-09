11-​​jährige Dragqueen begeistert bei Modeschau

Für seine Kollektion holte sich das Designer-Duo The Blonds Inspiration aus der dunklen Seite von Disney-Filmen und zeigte seine Models als Zeichentrick-Schurken auf dem Laufsteg der New York Fashion Week. Paris Hilton (37) eröffnete die Show als Cruella de Vil aus «101 Dalmatians» mit – natürlich – einem Chihuahua im Arm. Trotzdem war sie nicht die auffälligste Schurkin.

Desmond Napoles ist mit elf Jahren die jüngste Dragqueen überhaupt. Als selbsternanntes Dragkid ließ sich Desmond erst auf Social Media und jetzt auch in der Modewelt feiern. Der Amerikaner ist LGBTQ-Vertreter und hat unter dem Namen Haus of Amazing den ersten Dragclub für Kinder gegründet. Für die Zusammenarbeit von Disney und The Blonds läuft er als Dragqueen in Gestalt von Maleficents Rabe Diaval über den Catwalk.

Wie die jüngste Dragqueen der Welt sich auf dem Laufsteg neben Paris Hilton machte und wer sonst noch als Disney-Bösewicht die Blicke auf sich zog, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/don)