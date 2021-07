In der neuen Staffel gibt es einen Überraschungsgast

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das «Doctor Who»-Team zu etwas Neuem entschieden: Alle Folgen der 13. Staffel funktionieren gemeinsam als eine einzige große Geschichte. Konkret heißt das, dass die Story in episodenübergreifenden Handlungssträngen erzählt wird. Das hat Drehbuchautor Chris Chibnall (51) am Wochenende auf der San Diego Comic-Con (die übrigens online stattfand) verkündet. Seit Doctor Who 1963 zum ersten Mal über die Bildfläche hetzte, wurde jeweils immer nur eine in sich abgeschlossene Geschichte pro Folge abgedreht.

Weiters wurde verraten, dass «Game of Thrones»-Star Jacob Anderson (31) eine wichtige Gastrolle übernehmen wird. Der Schauspieler verkörperte in der Kultserie den Kommandanten Grey Worm. Bei «Dr. Who» wird Anderson, der bei der Comic-Con ebenfalls live zugeschaltet war, als Vinder zu sehen sein.

Im Kampf gegen Aliens und «alte Monster»

Die Besuchenden der virtuellen Comic-Messe waren die Ersten, die sich den Trailer der lang ersehnten 13. Staffel ansehen durften. Das legendäre Science-Fiction Spektakel rund um die zeitreisende Doktorin vom Planeten Gallifrey soll noch dieses Jahr in den USA anlaufen. Wann genau, ist aber noch nicht bekannt. Was wir schon wissen: Dr. Who (Jodi Whittaker, 39) muss sich «alten Monstern» stellen und gegen neue, außerirdische Gegner antreten.

Die ersten zwölf Staffeln der BBC-Serie sind auf Amazon erhältlich.

(L'essentiel/Saskia Sutter)