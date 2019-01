Wer ist diese Frau auf all den Golden-​​Globes-​​Fotos?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Glenn Close und Rami Malek mögen in der Nacht auf Montag an den Golden Globes als beste Schauspieler ausgezeichnet worden sein – der eigentliche Star der Award-Gala aber war eine Hostess. Sie trug ein blaues Kleid, servierte Wasser in Flaschen – und schlich sich klammheimlich auf die Fotos zahlreicher weltberühmter Menschen.

WHO IS THIS #FIJIGIRL AT THE #GoldenGlobes WE NEED HER NAME!!— xoxo, Anthony ⭐️ (@BeebeAnthony) January 7, 2019

Schnell bekam die junge Frau von den Twitter-Usern einen Namen verpasst: Fiji Girl – weil sie Fiji-Wasser servierte. Und fast genauso schnell fanden die emsigen Nutzer ihren Namen heraus: Sie heißt Kelleth Cuthbert, wohnt in Los Angeles, arbeitet als Model und Teilzeit-Fiji-Girl und nutzte ihren Nebenjob in dieser Nacht aus, um ihr Portfolio ordentlich aufzustocken.

Der nächste logische Internet-Schritt: Memes. Und auf welche mit dem Fiji-Girl mussten die User nicht lange warten.

(L'essentiel/shy)